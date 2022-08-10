Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'la görüştü.

İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayii alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim.

İLİŞKİLER BÖLGESEL BARIŞA KATKI SAĞLIYOR

Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkı sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen ortaklığımızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılması dahil her alanda güçleneceğine inanıyorum.

PAHOR: TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNU TAKDİR EDİYORUZ

2011'den bu yana stratejik ortaklık anlaşması imzaladık. Bu noktada ticaretin 1 malyara ulaşmasını hedefliyorduk. Bu rakam hedeflerimizin de üzerine çıktı. 2 milyara ulaştı. Ekonomik ve siyasi iş birliğimiz daha da güçlenecek.

Slovenya Türkiye'nin ara buluculuğunu takdir etmekte.

SLOVENYA CUMHURBAŞKANI ANKARA'DA

Pahor'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pahor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Pahor'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Borut Pahor, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Pahor, merdivenlerde Türkiye ve Slovenya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Ankara'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pahor'u törenle karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ucuz gıda talimatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarında indirime gittiğini hatırlatarak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan ürünlerde de indirim yapılması talimatını verdi.