Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’nın elinde yok" sözleri siyasette yeni bir polemik başlattı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini eleştirerek "Nasıl erişmiş, hem siyasi hem hukuki açıdan sorunlu bir ifade" demişti. Tartışmalar dün de siyasetin bir numaralı konusuydu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "CHP Genel Başkanı, ‘YSK’nın elinde dahi bizdeki veriler yok’ diyerek 60 milyona yakın seçmenimizin kişisel verilerini bir şekilde aldıklarını ifade etmiştir. Bunun üzerine biz sonuna kadar gideceğiz" dedi.

"SÖYLENEN DOĞRUYSA SUÇ"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise, CHP Genel Başkanı’nın bu sözleriyle "Biz kişileri fişliyoruz. Vatandaşların adres bilgilerine varıncaya kadar bütün bilgileri bir yerlerden toparlıyoruz” itirafında bulunduğunu söyledi. Tunç “Söyledikleri doğruysa bu bir suç. TCK’ya göre hapis cezası gerektirir" dedi.

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini savundu. Yakupoğlu "YSK’nın seçmen listelerini alıyoruz ve bunlar üzerinde çapraz kontroller yapıyoruz" dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili ve YSK temsilcisi Recep Özel ise "Kılıçdaroğlu hangi bilgileri kastediyor, yoksa yine attı mı? Ya da seçime hazırım, her şeyi biliyorum diyerek beni aday mı gösterin demek istiyor" yorumunu yaptı

İÇİŞLERİ'NDEN SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı, seçmen kütüklerinin, YSK tarafından siyasi partiler ile paylaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu YSK'yı ve bilgi güvenliğini, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü zan altında bırakmıştır. Kılıçdaroğlu bu bilgilerin kaynağını açıklamalıdır. Kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesi adli bir vakadır. Bu, vatandaşlarımızın 'fişlenmesi' anlamına gelir. Bakanlığımız bu konuda suç duyurusunda bulunacaktır."

Kılıçdaroğlu'nun YSK sözlerine Ömer Çelik'ten cevap: Bunları hangi yolla elde etmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının hemen ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' açıklamasına da cevap veren Çelik, "Bu tehlikeli bir ifade. Bu bilgileri nasıl elde etmiş? YSK'nın bile elinde olmayan bilgiden bahsediyor. Bütün bunlarla ilgili açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor" dedi.