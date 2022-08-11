Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DOĞU KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığı ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esecek.

11 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

İstanbul'da sağanak etkisi: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen ve dün uyarı yapılan sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patlarken caddeler ise sular altında kaldı.

Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Dikkat, AKOM saat verdi! İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yüksek hava sıcaklıkları yerini sağanağa bırakıyor. AKOM'dan yapılan son dakika uyarısında bu gece yarısından itibaren başlaması beklenen sağanağın zaman zaman gök gürültülü olacağı ve yağışların perşembe akşam saatlerine kadar süreceği açıklandı.