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Eren Abluka-33 ile PKK'nın finans kaynağına darbe! 1 milyondan fazla kök kenevir ele geçirildi
11.08.2022 - 09:47 | Son Güncelleme: 11.08.2022 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Şehit Eren Bülbül ile Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in 5. Sene-i devriyelerinde teröre darbe vurulmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1054 personelin Katılımıyla Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu başlatıldı .51 ayrı noktada 1 milyon 773 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi
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894783 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/894783.aspx
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