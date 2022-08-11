Türkiye Gazetesi

Bakan Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." dedi.

Bakan Dönmez: "(Akkuyu NGS) Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz."

Bakan Dönmez "Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı."

Bakan Dönmez: "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız."

Bakan Dönmez: "(Doğal gaz ödemelerinde ruble ile ticaret) Bu konu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk lirasını da konuşuyoruz."

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