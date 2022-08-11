Türkiye Gazetesi

Yurdun Batısında etkili olan sağanak, doğu bölgelerinde yerini sıcaklığa bıraktı. Öyle ki Meteoroloji, 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.

16 İLA 16 SAATLERİ ARASINA DİKKAT!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

Meteoroloji ve AFAD günler öncesinden uyarmıştı: İBB Başkanı İmamoğlu saat verdi! Kuvvetli geliyor… Meteoroloji ve AFAD günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul’u bekleyen şiddetli yağış bugün etkisini gösterecek. AKOM’da açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, saat vererek vatandaşları uyardı. Yeterli önlemlerin alındığını dile getiren İmamoğlu yine de vatandaşların temkinli olması gerektiğini kaydetti. Yağışın doğu kesimlerinde özellikle Şile, Pendik, Kartal ve Tuzla’da etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden 25 ile sağanak uyarısı: Şiddetli gelecek (11 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 25 ilde sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde şiddetli seyredeceği bildirildi.