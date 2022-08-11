Türkiye Gazetesi

Anne ve babaları boşanan çocuklar anneleri tarafından götürüldükleri kebapçıda terkedildi. O anlar görenlerin yüreklerini dağladı. Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten olan Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan’a verildi.

Anne Nurcan, sabah saatlerinde ise 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek’e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise ‘Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin’e gidiyorum’ diyerek ortadan kayboldu.

KEBAPÇI POLİSE İHBAR ETTİ

Çocukların babasını arayan ancak ulaşamayan Şaban Erkek, çocukların durumuna üzülüp polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çocukların bilgilerini alıp anne ve babalarına ulaşmaya çalıştı. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları polis merkezine götürdü.

ÇOCUKLARIN GÖZYAŞLARI YÜREK YAKTI

Çocukların ekip araçlarına binerken ağlamaları ise yürekleri dağladı. Kebapçı Şaban Erkek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. Çocukları bugün benim yanıma bıraktı, çekip gitti. ‘Çocukları babalarına bırak’ dedi ancak babaları da telefonları açmıyor. Ben de en son polise haber verdim. Babalarına ulaşamadım. Anneleri de aradım onun da telefonu kapalı. Anne Mersin’e gittim diyor ama tam bilmiyorum” diye konuştu.

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