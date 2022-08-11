Türkiye Gazetesi

Tam 5 yıl önce kahraman Eren Bülbül teröristlerin yerlerini askerlere gösterirken hain ve bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş hayatını kaybetmişti. Üzerinden 5 yıl geçti ama anne Ayşe Bülbül'ün acısı hala ilk günkü gibi taze. Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül, ölümünün üzerinden geçen 5 yıla rağmen unutulmuyor.

Yayladan oğlunun ölüm yıldönümü için Köprüyanı mahallesindeki evine gelen anne Ayşe Bülbül, oğlu Eren’in mezarını ziyaret etti.

'BAYRAMLARIM BURUK, HAYATIM BURUK'

Anne Ayşe Bülbül, “Erensiz 5 yıl 9 bayram geçirdim. Bayramlarım buruk, hayatım buruk, yaşantım buruk. Tabi ki gururu da var. 13 tane evladım var. Hepsinin bir ananın babanın yüreğinde yeri ayrı. 13 taneden birini ben vatan için kurban verdim” dedi.

Evladını yaşadığı köy evinin önünde vatanı için şehit verdiğini kaydeden anne Bülbül “Benim evladımın yaptığını herkes yapamazdı. Ben annesiyim, ben bile yapamazdım. Bu çocuğa Cenab-ı Mevlam şehitlik vermiş.

'HER ŞEYE RAĞMEN DEVLETİMİZ VAR OLSUN'

Geride dağlar kadar acı bıraktı. Mevlam kimsenin sırtına kaldıramayacağı bir yükü yüklemez. 4 evladım yanımda acımı onlarla dindirmeye çalışıyorum. Devletimiz her şeye rağmen var olsun, bizim ömrümüzü devlet büyüklerimize versin. Yarın ölümünün yıldönümü. Zor, yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun. Allah geride kalan evlatlarıma uzun ömürler versin” diyerek gözyaşı döktü.

Kim Milyoner Olmak İster’e ‘Şehit Eren Bülbül’ sorusu damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan duygulandıran konuşma: “Hepimizin kalbini yaktılar” Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam duygulandıran anlar yaşandı. Çok konuşulan yarışma programında Şehit Eren Bülbül unutulmadı. Yarışmaya, Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit düşen Eren Bülbül sorusu damga vurdu. O soru karşısında duygulanan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, “Maalesef ki 15 yaşında o cana kıydılar, hepimizin kalbini yaktılar” dedi.

Gölbaşı Belediyesi, şehit Eren Bülbül'ün ailesine 10 bin TL aylık bağladı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Belediye Meclisi toplantısında, şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanmasına karar verildi.

Eren Bülbül karakterini canlandıran Taşdemir: Annesi beni oğluna benzettiği için sarılıp ağlıyordu Trabzon’da 11 Ağustos 2017 yılında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün kahramanlığını konu edinen ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filminde Eren’in küçüklüğünü canlandıran Ahmet Eren Taşdemir, oynadığı rolün ağır olduğunu ama çok gururlandığını söyledi.