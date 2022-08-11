İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Najjar'ın canlı bomba yeleğiyle yakalandığını duyurdu.
Güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor. Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyona imza attı.
Terör örgütü PKK/KCK mensubu "Ebu Ali" kod adlı Hasan Najjar, Suriye’nin kuzeyindeki Azez Mare bölgesinde yakalandı.
Teröristin üzerinde, 1.8 kg c-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ele geçildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarılı operasyondan dolayı güvenlik güçlerini tebrik etti.
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