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Bakan Soylu duyurdu! Terörist Murat Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'a eylem yapmak için gelen terörist yakalandı
11.08.2022 - 13:22 | Son Güncelleme: 11.08.2022 - 13:23
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu:"Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı"
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894870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/894870.aspx
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