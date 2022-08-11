Türkiye Gazetesi

Söz konusu açıklama, ÖSYM’nin internet sitesinden “3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir” ifadeleriyle duyuruldu.

KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihleri belli oldu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, 11 ve 12 Ağustos'ta başvuru yapabilecek.

Düğünü yarım bırakıp sınava gitti: Öğretmenlik mülakatına gelinliği ile girdi Yozgat'ta düğün günü öğretmenlik mülakatı ile aynı güne gelen genç kadın, gelinliği ile gidip görüşmeye girdi.

Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacağını duyurdu.