MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin “Sualtı Taarruz Timleri” tarafından kurtarıldı. " ifadeleri kullanıldı.
MSB duyurdu: 47 göçmen kurtarıldı
11.08.2022 - 14:36 | Son Güncelleme: 11.08.2022 - 14:40
Türkiye Gazetesi
MSB, İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik botta 47 göçmenin Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldığını duyurdu.
Etiketler : msb,göçmen,
894909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/894909.aspx
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