Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen tören sonrası seyre çıkan Abdülhamid Han sondaj gemisine Deniz Kuvvetlerimize ait yüzer ve uçar unsurlar tarafından refakat sağlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Abdülhamid Han'ın altın saati açık artırmada 60 bin dolara ulaştı 2 Ağustos'tan itibaren online açık artırmayla satışa çıkarılan Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser arasında yer alan Abdülhamid Han'ın cep saati, 60 bin dolara kadar yükseldi.