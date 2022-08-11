Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan yazılı açıklamada, bugün yürürlüğe giren "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in amacına ve getirdiği yeniliklere yönelik değerlendirmede bulunuldu.

"TÜKETİM KADAR ÜRETİM"

Kurumun öncelikli hedefinin, imkanı olan tüm elektrik tüketicilerinin, tükettiği enerjiyi güneşten üretebilmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yönetmelik ihtiyacın üzerinde satışı düzenleyen ve lisanssız üretim santrali olsun ya da olmasın gerçek elektrik tüketicilerini koruyan bir düzenlemedir. Bu düzenlemeyle gerçek tüketimi olan ancak kapasite kısıtı ve yer sorunu sebebiyle üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önü açılacaktır. Düzenlemeyle EPDK, 'tüketim kadar üretim' hedefinden sapan, mühendislik bilimine ve teknik gerçeklere aykırı olarak kurulu gücünü orantısız şekilde artıran, gerçek tüketicilerin lisanssız üretim tesisi kurabilmeleri imkanını ortadan kaldıran, tüketim olmadan üretim yapmaya çalışan tesislerin satışa konu edilebilecek üretim miktarını belirlemiştir."

Açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle bazı yatırımcıların mağdur olacağı iddiasına ilişkin ise "Elbette 'şalter kapatmak' lisanssız yatırımcısının kendi takdiridir ancak böyle bir manzarayla karşılaşılması beklenmemektedir. Zira söz konusu tesis, küçük de olsa bir tüketim yapacak ve bunun için çalıştırılması (elektrik üretmesi) gerekecektir. Ayrıca bu tesisler için ihtiyacın fazlası üretilen enerjinin şebekeye verilmesiyle oluşan ve dağıtım şirketine ödenen bedeller ödenmeyecektir. Yani hem bu tip yatırımcılar gerçek tüketimlerini karşılayacak hem de daha fazla ürettiği enerjiyi ilave maliyete katlanmadan bütün tüketicilerimizin kullanımına sunabilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu düzenlemeyle gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurmasının, tükettiği kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içinde elde etmesinin sağlanacağı vurgulandı.

Yatırımcının çatısındaki elektrik üretim tesisiyle farklı bir ölçüm noktasındaki tüketim tesisini ilişkilendirmenin artık mümkün hale geleceğine işaret edilen açıklamada, "OSB tüzel kişiliklerince kurulmuş ve kurulacak lisanssız üretim tesislerinin OSB ana sayaçlarıyla mahsuplaşmasına yönelik düzenleme yapılarak bu tesislerin OSB katılımcılarının doğrudan elektrik giderini azaltması sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Elektrik ve doğalgaz faturaları düşecek! EPDK düğmeye bastı Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşürecek hamle için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) harekete geçti. Şirketlerin yazılım ve altyapılarının yurt dışı kaynaklı olduğu, ilk sahip olma maliyetinin 160 milyon dolar, her yıl lisans ücreti için 35 milyon dolar ödendiği tespit edildi. Yazılımın yerlileştirilmesi ile faturalara yansıtılan bu ödemelerin azaltılması hedefleniyor.

Son dakika: EPDK'dan elektrik fiyatlarına zam açıklaması Son dakika: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında zam yapılmadığı bildirildi.

EPDK'dan elektrik zammı ile ilgili açıklama geldi EPDK Başkanı Yılmaz son günlerde ortaya atılan elektrik zammı iddialarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz; "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok" dedi.