Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 17:56'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Büyüklük : 3.9 (Mw) Yer : Kusadasi Korfezi, 0.67 km. Menderes (Izmir) Tarih-Saat : 11.08.2022, 17:56:38 TSİ Enlem : 37.9768 N Boylam : 27.1725 E Derinlik : 6.96 km

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