Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan görüşme öncesi Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına katılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Slovenya ile savunma sanayii alanında ortak adımlar atacağız Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pahor kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya ile savunma sanayii alanında ortak adımlar atılacağını belirtti. Erdoğan "Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkı sağlıyor. " dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ucuz gıda talimatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarında indirime gittiğini hatırlatarak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan ürünlerde de indirim yapılması talimatını verdi.