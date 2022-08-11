Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 5. yılında anılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

Şehit Ferhat Gedik'in ailesinden "Eren Operasyonları"na destek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Eren Operasyonları'na, Tendürek‘ten başladık" açıklamasına şehit Eren Bülbül’ü korumak isterken şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gedik’in ailesinden destek geldi.

Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in objektifinden Eren Bülbül'ün son fotoğrafı Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde son çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Eren Bülbül'ün şehadetinin 5. yılı! Acısı hiç dinmedi, hala ilk günkü gibi taze Trabzon’un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde oğlu Eren Bülbül’ü şehit veren anne Ayşe Bülbül oğlunu bir gün bile unutamadığını ama vatan için kurban vermenin de gururunu yaşadığını söyledi.