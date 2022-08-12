Türkiye Gazetesi

Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Çorum’da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Çorum’da yaşanan deprem, yerin 5,50kilometre altında meydana geldi.

Deprem sebebiyle ilk beirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi.

Yalova'da deprem oldu Yolava'da deprem oldu, AFAD'dan gelen açıklamada depremin saat 22:23'te 3.5 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Kuşadası Körfezi’nde deprem oldu AFAD’dan son dakika değrem açıklaması; İzmir’de ve çevre illerde hissedilen Kuşadası Körfezi’nde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Elazığ depremi harekete geçirdi: İnşaat sektöründe ilki başardılar Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden bir ekip, sadece belirli sıcaklıklarda dökülebilen betonarme yapıları çok düşük sıcaklıklarda dökmeyi başardı. Bu alanda dünyada ilki gerçekleştirdiklerini ileri sürdüler. Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim dalından Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu ve ekibi, Elazığ depremi sonrası çok düşük sıcaklıklarda da beton dökümü gerçekleştirebilmek için çalışmalara başladı. Bu projeyle beraber inşaat sektöründe çalışan vatandaşlar sadece sıcak iklimlerde değil kış soğuğunda da çalışmaya devam edebilecek. Öte yandan kış aylarında olabilecek bir deprem sonrası çadırda kalmak zorunda olan vatandaşlar için hızlıca yeni binalar yapılabilecek.