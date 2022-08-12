Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya’nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı, Osmaniye, Hatay, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

12 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 37

Adana: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meteorolojiden 25 ile sağanak uyarısı: Şiddetli gelecek (11 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 25 ilde sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde şiddetli seyredeceği bildirildi.

İstanbul'da sağanak etkisi: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen ve dün uyarı yapılan sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patlarken caddeler ise sular altında kaldı.

Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.