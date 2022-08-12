Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele, yurt içinde ve dışında yapılan başarılı operasyonlarla devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TERÖRİSTLERLE MÜCADELE ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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