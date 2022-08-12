Türkiye Gazetesi

Para yüklemek istedi ama ATM'nin hışmına uğradı. Dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen olayda İddialara göre, bir bankanın ATM’sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı.

VATANDAŞLAR POLİSE BİLDİRDİ

Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı. Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

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