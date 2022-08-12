Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Ayazma Camii'nden ayrıldıktan sonra, Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisleri Nevmekan Sahil'i ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Burada öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Ayazma Camii ibadete açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar umhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Ayazma Camii’nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada, “Ezanlarıyla şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz. Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih’in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul’un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık” dedi.