Türkiye Gazetesi

Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı. Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği, kamuflajlı olduğu görüldü.

Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor.

Yerli otomobil Togg’a milli batarya! Seri üretim başladı Yerli otomobil Togg seri üretim için gün sayarken heyecanlandıran bir gelişme daha gerçekleşti. Gebze’de bulunan üretim tesisinde ilk prototip batarya üretildi! 29 Ekim 2022’de Togg otomobilinin seri üretimine geçilecek. Togg ve Farasis Energy işbirliğinde kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nden heyecan verici gelişmeyi duyurdu. Siro, ilk prototip bataryasının üretim ve testlerini başarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyonun başına geçti: TOGG'la yollara düştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.