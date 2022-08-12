Türkiye Gazetesi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış Sınır Kapısı'na saldırı girişimi iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, herhangi bir saldırı girişimi olmadığını ve olaya TSK'nın müdahale etmediğini söyledi.

Yaşanılanların protesto gösterisi olduğunu ve Suriye Millî Ordusu (SMO) tarafından sonlandırıldığını aktaran Gül, "Cerablus'ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Suriyeli mevkidaşıyla görüştüğünü söylemesinin ardından ortaya çıkan tartışmalar üzerine Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten açıklama geldi. Bilgiç, Türkiye'nin çözüm için her zaman en fazla çaba harcayan ülke olduğunu belirterek, "Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor" dedi.

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