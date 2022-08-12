Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar’da öğrencilerle bir araya geldi Üsküdar’da öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesini açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde kütüphane ve dersliklerin açılış töreninde konuştu. "Medeniyet Üniversitesi'nde bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz" diyen Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphane kurulmasını sağladık. 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Kitap sayısını da 60 milyona çıkardık, inşallah yıl sonunda 100 milyona çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Ayazma Camii ibadete açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar umhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Ayazma Camii’nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada, “Ezanlarıyla şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz. Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih’in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul’un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık” dedi.