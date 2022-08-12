Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde dün bir grup, Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıda bulundu. Suriye muhalefetinin askeri ve siyasi kesimi, bu eylemi sert bir dille kınadı. Muhalifler, Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduklarını belirtti. Suriye'de gerçekleştirilmek istenen provokasyonlara karşı bölgeden ilk tepki Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) geldi.

“HADDİNİ AŞANLARA HESAP SORULACAK”

SMO "Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın amblemidir, yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Haddi aşanlardan hesap sorulacak" açıklamasında bulundu.

“KARDEŞLİĞİMİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORLAR”

Suriye Geçici Hükümetinin Savunma Bakanlığı da “Türk bayrağı, toprağımız üzerinde kanı dökülen Türk halkı ve ordusu için bir kutsal semboldür. Bu sebeple devrimin değerlerini temsil etmeyen bazı önyargılı ve cahil insanların saldırdığı bu kutsal sembole ve mahremiyete saygı göstermeliyiz. Bazı kesimler, Suriye ve Türk halkları arasındaki kardeşlik ile kan bağını düşmanların çıkarları uğruna istikrarsızlaştırmayı hedeflemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"BU SALDIRIYI TASVİP ETMİYORUZ"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile yerel SMO komutanları da provokasyona karşı kınama mesajları yayımladı. Suriyeli siyasi muhaliflerin çatı örgütü SMDK'den yapılan yazılı açıklamada "Protestolar esnasında meydana gelen bazı ihlalleri ve teröre karşı mücadelede kanları kanlarımıza karışmış, yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi koruyan kardeş bir ülkenin bayrağının yakılmasını kesinlikle tasvip etmediğimizi, bu tasarrufları reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz" denildi.

"OLAYIN ARKASINDA PKK VAR"

SMO 2. Kolordu Hamza Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir ise "Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacak. Ve bu kardeşliği bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecek. Suriye geçici hükümetinde, yerel meclislerde SMO askeri karargahlarda ve terörden temizlenen bütün sokaklarda şanlı Türk bayrağını görmeye devam edeceğiz. Şanlı Türk bayrağımız kanımızın son damlasına kadar dalgalanmaya devam edecek" dedi. Ebubekir, bu olayın arkasında “PKK/PYD” terör örgütlerinin uzantısı olduğunu, bu süreci takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

"TÜRK BAYRAĞI KUTSALDIR"

SMO bileşenlerinden Sultan Süleyman Şah Tümeni Başkomutanı Abu Amsha da "Türk bayrağı, sadece Türk kardeşler için değil, İslam alemindeki bütün Müslümanlar için kutsal bir bayraktır. Kırmızı renk Malazgirt Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Barış Pınarı'na, Zeytin Dalı'na, Fırat Kalkanı'na kadar yüzbinlerce Arap, Türk ve Kürt şehidinin kanının rengidir" ifadelerini kullandı.

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