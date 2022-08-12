Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşağı'nın temel atma töreni, bir dizi inceleme ve ziyaret için Gaziantep’e geldi.

Temel atma töreninde vatandaşlara hitap eden Bakan Kurum, Gaziantep'i göz bebekleri olarak gördüklerini belirterek, bu aziz şehre TOKİ eliyle bugüne kadar toplam yatırım değeri 6,8 milyar lirayı bulan eserler kazandırdıklarını söyledi.

Bakan Kurum, Nizip çayının kirliliğinin giderilmesi noktasında İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ortak projeyle tüm Nizip'in evsel atıklarını ileri biyolojik arıtma tesisinden geçirecek artıma tesisinin, yılsonu veya 2023'ün ilk çeyreğinde faaliyete geçeceğini söyledi.

GAZİANTEP’E TOPLAM YATIRIM DEĞERİ 6.8 MİLYAR LİRALIK ESER

Bakan Kurum, Gaziantep’e TOKİ vasıtasıyla toplam yatırım değeri 6.8 milyar liralık eser, 20 bin 500 yeni yuva, camiler, okullar, sağlık ocakları, kamu binaları, spor salonları ve 33 bin seyirci kapasiteli stadyum armağan ettiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

“Ama durmuyoruz. Toplam yatırım değeri 4.2 milyar lira olan projelerimize de olanca hızıyla devam ediyoruz. Bunun içerisinde 5 bin 700 konut var, millet bahçeleri var, sokak sağlıklaştırmaları var, cephe yenileme çalışmaları var, içme suyu hatları, atık su arıtma tesisleri ve yol düzenlemelerine kadar onlarca yatırımımız şu an fiilen devam ediyor.”

Şehitkâmil Kuzeykent’te 2 bin 149 yeni konut inşa ettiklerini, diğer ilçelerde de toplam 5 bin 986 konut yapıklarını belirten Bakan Kurum, Nurdağı’nda 211, İslahiye’de 430 konutun yapımında sona geldikleri; Şahinbey Güneykent’te 2 bin 417 konutun, Nizip’te 499 konutun yapımına devam ettikleri bilgisini paylaştı. Bunların dışında Şehitkâmil Kuzeyşehir’de 2 bin 429 konutun yapımına eylül ayında başlayacaklarını, toplamda 10 bin yeni yuvanın da 2023 yılı itibarıyla teslim edileceğini söyledi.

GAZİANTEP'TE TOPLAM 15 BİN YENİ SOSYAL KONUT

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, açıklamış olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kendilerine talimat verdiğini belirterek, bu doğrultuda TOKİ Başkanlığı eliyle Gaziantep’e 10 bin yeni konut yapacaklarının sözünü verdi. Bu 10 bin konutun yanında Gaziantep Büyükşehir Belediye’sinin 3 bin 500 konut, Şahinbey Belediyesi’nin de 1.500 konut yapacağını ve toplamda 15 bin yeni yuvayı Gaziantep'e kazandıracaklarını müjdeledi.

Bakan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Tabii bizim şu anda Gaziantep'in dört bir yanında gerek 50 bin gerek 100 bin sosyal konut projemiz de 8 bin 135 konutumuzu ve biten 20 bin 500 konutumuzu da eklediğinizde birçok ülkenin 20 yılda yapamayacağı toplamda 43 bin 500 konutu Gaziantep'e bu 20 yıllık süreçte kazandırmış olacağız. Bu konutların güncel yapım maliyeti 40 milyar lirayı aşıyor. Genç kardeşlerimiz bu projeden yine ayrılan kontenjandan istifade edebilecekler. Evli çiftlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına en uygun ödeme koşullarıyla kira öder gibi ev sahibi olacaklar.”

HEM KONUT HEM KİRA FİYATLARI DÜŞÜYOR

kira fiyatlarını düşürmeye başladı. İnşallah çok kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da aşağı hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne tüm esnafımız, 85 milyonumuz kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi. Bakan Murat Kurum, konut kampanyasıyla ilgili, “Şuna inanın bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatlarını hem denı düşürmeye başladı. İnşallah çok kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da aşağı hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne tüm esnafımız, 85 milyonumuz kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.

Kiracılar dikkat! Konut fiyatlarında yeni gelişme: Zirveden döndü Türkiye genelinde 2021 Eylül ayından itibaren hızlı yükselişe geçen ve kısa sürede zirveleri gören konut fiyatlarında yeni gelişmeler sonrası artış hızı yavaşladı. Son1 yılda yüzde 150'ye varan artışların seyri değişmeye başladı. Uzmanlar, özellikle İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde kiralık ve satılık fiyatlarında düşüş yaşandığı açıkladı. Uzmanlar konut fiyatları için Eylül ve Ekim ayını işaret etti.

Fahiş kira balonu patladı! Yabancılar kiralarını ödemeden gidiyor Pandemi krizinin ardından konut sıkıntısı yaşanan Antalya’da, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan göçle birlikte özellikle sahil bölgelerindeki kira bedelleri astronomik fiyatlara yükseldi. 2-3 bin olan ev kiraları 20 ile 30 bin TL arasında değişen fiyatlara ulaştı. Başta yerleşik yaşayan yabancılar, gelen yabancılara fahiş fiyatlardan ya evlerini kiraya verdi ya da aracılık yapıp başka evleri tutmalarını sağladı. Birkaç ay önce çok büyük getirisi olan bu kiralama işi son günlerde ise mağduriyet oluşturmaya başladı. Olması gerekenin 10-20 katı yüksek fiyattan ev kiraladıklarını öğrenen yabancılar, ya kirasını ödememeye başladı ya da indirim beklentisi içine girdi. Bazı yabancı kiracıların ise kira bedellerini ödemeden ya şehir değiştirdikleri ya da ülkelerine döndükleri belirtildi. Bu durum karşısında ise çok sayıda ev sahibinin konuyu mahkemeye taşıdıkları öğrenildi.