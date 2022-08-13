Türkiye Gazetesi

Ailesinin yönlendirmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ferdi olmayı tercih eden Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu olmanın gururuyla görevini yerine getiriyor.

Deniz Harp Okulundan 2011 yılında mezun olmasının ardından donanmanın gözde gemilerinden TCG Gelibolu’da silah elektronik ve atış kontrol subaylığı görevlerinde bulunan Yeşiltaş, 2014’te pilotluk eğitimi için başvurduğu sınavları ve mülakatları başarıyla geçti.



351. Deniz Helikopter Filo Komutanlığında görevli 34 yaşındaki Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş “Küçüklüğümden beri ben annemin ağzından, başka bir meslek duymadım. Annem, ‘Asker olacaksın, vatan, millet için çalışacaksın’ dedi. Ben de bu yolda eğitimime ve görevime başladım. Deniz Hava Komutanlığının ilk ve tek Seahawk SH-70 kadın pilotuyum. lk önce askeriz, askerlik görevini icra etmek birinci önceliğimiz. Pilot olarak da gökyüzünde duyduğumuz o gurur duygusu, o özgürlük duygusu tarif edilemez bir duygu” diye konuştu.

Uzun süreli yurt dışı görevlerde de bulunduğunu anlatan Yeşiltaş “Bu üniformayı giydikten sonra hepimiz askeriz, en iyiyi emniyetli şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı Türk F-16’ları, 28 Ağustos’ta, Oruç Reis için ilan edilen NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağını bölgeden uzaklaştırırken, iki ülke jetleri arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan ‘it dalaşı’nın ayrıntıları ortaya çıktı.

Dev uçağın ilk Türk kadın pilotu Gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeyi başaran 35 yaşındaki Safiye Ademoğlu Türkyılmaz, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A-380’i uçuran ilk Türk kadın pilot oldu.