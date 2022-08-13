Türkiye Gazetesi

Çocuklar oynarken çıkardığı gürültüden rahatsız olan damat çocukları darp edince devreye dede girdi ve önceden husutmetli olduğu damadıyla tartışmaya başladı. dün 21.35 sıralarında Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1151 Sokak’ta meydana gelen olayda Tartışmanın büyümesi ile S.A.G., dede Remzi Vatansever’i bıçakladı.

Kanlar içinde yerde yatan Remzi Vatansever’i gören, eşi Fikriye Vatansever (54) ve Hollanda’dan düğüne geldiği öğrenilen oğulları Şaban Vatansever (34) yardımına koştu.

HEM BIÇAKLADI HEM DE TÜFEKLE VURDU

Cinnet geçiren damat S.A.G., eve giderek av tüfeğini aldı. Olay yerine av tüfeğiyle geri dönen S.A.G., Şaban Vatansever ve Fikriye Vatansevere ateş açtı. Ateş seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Damadı ve eniştesi tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatlarını kaybeden Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever’in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DEDE AĞIR YARALI

Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Remzi Vatansever, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Vatansever’in tedavi altına alındığı ve yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.

YAKALANDI

Olayın ardından suç aletiyle birlikte eve çıkan damat S.A.G., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin ailesini öldüren S.A.G., sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü öğrenildi.

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