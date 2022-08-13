Türkiye Gazetesi

Teröre mücadele azim ve kararlıklıkla sürüyor. Terör yuvaları kahraman Mehmetçik tarafından yerle bir edilirken hain terör örgütü PKK mensupalrı ise tek tek tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor. Yurdun birçok noktasında devam eden operasyonlarla teröristlere barındıkları yerler adeta dar ediliyor. Bu kez Eren Abluka 10 Operasyonu kapsamında 2'si yeşil toplamda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2"si yeşil kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'SON ÇAĞRIMIZ TESLİM OLUN'

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;

"JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA F-16. Biraz orantısız güç kullandıK. Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2’si yeşil kategori. Son çağrımız teslim olun."

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