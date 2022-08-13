Türkiye Gazetesi

Yurdun bazı noktalarında etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ankara'da etkili olan sağanak yağış ise hala devam ediyor. Konuya ilişkin Ankara Valiliği Ankaralılar için uyarıda bulundu.

Valilik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Silivri'de yağış yolları göle çevirdi! Araçlar yarıya kadar suya gömüldü Silivri'de yoğun yağış sonrası sokaklarda bu baskınları yaşandı. Park halindeki araçlar yarıya kadar suya gömülürken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Meteoroloji il il duyurdu! Kuvvetli yağış uyarısı (10 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; sabah saatlerinde Tekirdağ ve İstanbul'un Çatalca ve Silivri çevrelerinde, öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji il il açıkladı: Dikkat yağış geliyor Yurt genelinde hava durumu mevsim normallerinde seyredecek ancak Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.