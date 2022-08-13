Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele kahraman Mehmetçik tarafından hzı kesemden devam ediyor. Hain terör örgütü mensupları etkisiz hale getirilirken, örgütün kullandığı mühimmatlar ise ele geçiriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken, arama-tarama faaliyetleriyle tespit edilen teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ettiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT

Bakanlık bölgedeki bir mağarada ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin şu açıklamayı yaptı:

2 RPG-7 roketatar, 9 AK-47 piyade tüfeği, 3 PKMS hafif makinalı tüfek, 1 Zağros keskin nişancı tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Strela-2 IR güdümlü silah, 3 AK-47 piyade tüfeği gövde komplesi, bomba atar, 6 roket atar sevk fişeği, 15 taarruz tipi el bombası, 32 savunma tipi el bombası, 48 bomba atar mühimmatı, 250 adet 5.56 mm mühimmat, 350 adet 7.62 mm mühimmat, güdümlü tanksavar silah sehpası,1 Doçka uçaksavar silahı namlusu, 6 Dragunov dürbün, 3 RPG-7 dürbün, çeşitli silahlarda kullanılan 3 dürbün komplesi,

60 şarjör, termal dürbün, el telsizi, 7 sabit telsiz, 2 kayıt cihazı, 3 fotoğraf makinası, 3 joystick yönlendirici kumanda, PTZ kamera, 2 dron yönlendirici kumanda, dron, dron kamerası, 22 dron bataryası, sinyal güçlendirici, motorlu testere, jeneratör, 2 hilti, 7 akü,1 havalandırma ünitesi ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri."

Pençe Kilit ve Pençe-Kaplan'la PKK'ya darbe! 6 terörist etkisiz MSB:"Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

O hain pençe kilit’te öldürüldü:15 yıllık kan yerde kalmadı 15 yıl önce Şırnak’ta teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan 5 askerimizin kanı yerde kalmadı. Saldırın faali olarak aranan PKK'nın sözde Zap Eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı ve 4 koruması Pençe Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Pençe Kilit'te 19 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlattı. Hem karadan hem havadan başlatılan operasyonda 19 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.