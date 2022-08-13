Türkiye Gazetesi

Kaçakçılıkla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yurdun birçok noktasında kaçak tütün, alkol vb. ürünleri pazarlamaya çalışanlar ekipler tarafından engelleniyor. Bunlara bir yenisi İzmir'de eklendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kaçak/sahte alkollü içecek üretimi yapıldığını tespit ederek, operasyon düğmesine bastı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Bahse konu adrese baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 25 ton kaçak etil alkol, 1 adet kaynaştırma kazanı, 2 adet çift fanlı soğutma sistemi, 3 adet 15 ton kapasiteli plastik tank, 3 adet 5 ton kapasiteli plastik tank, 1 adet 1 ton kapasiteli IBC tank, bin 649 adet 5 litre kapasiteli bidon, 1 adet plastik bidon folyo kapatma makinesi, 1 adet plastik bidon kapak kapatma makinesi ve bin 500 adet plastik bidon kapağı ve çeşitli ebatlarda ambalajlama malzemesi ve karton koli ele geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olarak belirlenirken, olayla ilgili olarak M.T., G.B. ve T.C., isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Piyasa değeri 8 milyon 500 bin lira civarında sahte alkol ele geçirildi İstanbul’da sahte alkolle mücadele çerçevesinde 4 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda, Antalya piyasasına sevk edilmek üzere depolanan 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçen sahte alkolün piyasa değerinin 8 milyon 500 bin lira civarında olduğu ifade edildi.

Sahte alkol öldürmeye devam ediyor: 5 kişi daha hayatını kaybetti Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya'da 'sahte alkol fabrikası' deşifre oldu Antalya'da dezenfektan adı altında ithal ettikleri etil alkol ile sahte içki üreten çeteye operasyon düzenlendi. Ekipler, 2.5 milyon TL değerinde alkol ele geçirdi.