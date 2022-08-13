Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakmaya kalkışan provokatör A.E.H. ve ona yardım eden M.H yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamaları yaptı:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı.

Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."

Bakan Soylu: Eren Abluka 10 Operasyonu'nda 2'si yeşil kategoride toplamda 3 terörist etkisiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Soylu duyurdu! Terörist Murat Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'a eylem yapmak için gelen terörist yakalandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen terörist, sahte kimlikle yakalandı" dedi.