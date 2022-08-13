Türkiye Gazetesi

Yurdun bazı noktalarında etkisini sürdüren sağanak yağışlar yer yer hayatı olumsuz etkiliyor. Ankara'da ve İstanbul'un bazı semtlerinde sağanak yağışlar nedeniyle su baskınlşarı yaşanmıştı. Bursa'da ise durum çok farklı olmadı.

Şehir merkezinde rögar kapaklarının tıkanması sonucu bazı yollar suyla kaplanırken, trafik akışı yavaşladı. Belediye ekipleri meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için tıkanan rögar kapaklarını açtı.

DURAKLARA SIĞINDILAR

Bursa Valiliğinden sabah saatlerinde yapılan bildiri sonrası yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi otobüs duraklarında sığınmakta buldu. Öte yandan, yağış nedeniyle şehrin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuktan iyi haber Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki C.M.A'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Yapılan son açıklamaya göre çocuğun 3 kilo aldığını, çok hareketli olduğunu ve yakında taburcu edileceği bildirdi.

Bursa'da çöp evde içler acısı halde bulunmuştu: Cem Muhammet'ten güzel haber Bursa'da ihbar üzerine basılan bir çöp evde teyzesi tarafından kilitli tutulan, oldukça bakımsız ve hasta halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet, tedavi sonrası hayata tutundu. Kan değerleri ile böbrek ve kalbinin çok iyi durumda olduğu öğrenilen Cem'in 2 kilo 100 gram aldığı da öğrenildi.

Bursa'da Karadeniz esintisi! Temelinden tünel geçen apartman şaşkına çeviriyor Daha çok Karadeniz'de görmeye alışkın olduğumuz ilginç yapılardan ve yollardan bir tanesi ile Bursa'da karşılaşanlar şaşkına dönüyor. 3 katlı apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yol hem yayalar hem de araçlar tarafından kullanılıyor. Evin depreme dayanıklı olup olmadığı ise akıllarda soru işareti bırakıyor.