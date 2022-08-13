Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Erdoğan'ın başkanlığa geleceğini duyan vatandaşlar toplanarak, yoğun sevgi ve ilgi gösterdi.
ERDOĞAN NEVŞEHİR'E GEÇTİ
Parti ziyaretinin dışarı çıkan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Başkanlık ziyaretinde vatandaşlarla da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin Hakk’a yürüyüşünün 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katılmak üzere Nevşehir’e gitti.
Çorum'da dikkat çeken '6'lı masa' pankartı: Erdoğan okudu, her satırı gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşma esnasında, "Şurada bir poster var" diyerek üzerinde '6'lı Masa Menüsü' yazan bir pankartı işaret etti. Pankartı okuyan Erdoğan yazan sözlere dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir market açıklaması: Kendilerini buna göre ayarlayacaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'daki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Pazartesi gününü işaret ederek, "40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mektup: AK Parti'yi seçimlerde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve AK noktalardaki partililere gönderdiği mektupta, "Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti'yi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız" ifadesini kullandı.