Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de kurulan semt pazarlarında tezgahlardaki etiket fiyatları vatandaşın yüzünü güldürdü. Birçok sebze ve meyvenin fiyatı bir önceki haftaya göre neredeyse yarı yarıya ucuzladı. Geçtiğimiz aylarda pazarlarda görülen astronomik fiyatlar bu hafta büyük oranda düşüşe geçti. Ağustos ayı itibarıyla pazarlarda ürün bolluğu yaşanmaya başladı. Pek çok sebzede fiyatlar inmeye başladı.

DOMATESİN FİYATI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda fiyatıyla cep yakan sivri biberin kilosu bu hafta 10 ila 15 TL’ye, geçtiğimiz hafta 10 TL’den satılan domates 5 ila 7 TL arasında satılıyor. Yaz meyvelerinin olmazsa olması, bir dönem dilimle satılan karpuz ise kilosu 2 TL’den satılıyor.

Gıdada indirim pazartesi başlıyor Tarım Kredi, pazartesi günü indirimli fiyat uygulamasına geçiyor. 1.400 satış noktasında makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ürün indirimli fiyatlarla tüketiciyle buluşacak.

Ankara'da deterjanpazarı isimli firmaya operasyon Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "banyo topu" üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi S.K'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Dünyanın gözü burada! Doğalgaz ve petrol fışkırıyor... İşte 'geleceğin pazarı' Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ve Rusya'nın doğalgaz resti sonrası ortaya çıkan enerji ihtiyacı, küresel güçlerin Afrika'ya yönelmesine neden oldu. Oldukça fazla gaz ve petrol rezervine sahip olan Afrika'ya son dönemde üst düzey ziyaretler yapılması dikkat çekerken, uzman isimler ise Afrika'nın Avrupa'nın ihtiyacı karşılayacak kapasitesinin sınırlı olduğunu belirttiler.