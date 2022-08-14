Türkiye Gazetesi

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 4 Ağustos'ta yaşanan olayda, Mersin’de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.’yi (29) arayarak kendisini Mersin’den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul’da yaşadığı daireye getirdi. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan’da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi.

GİYİNİK ŞEKİLDE VE KOL ÇANTASIYLA BİRLİKTE DÜŞTÜ

Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KARDEŞİ DUŞTA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin’de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin’e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söyledi. Şakir D., ablasının sürekli “Çocuklarım orada kaldı” diye ağladığını, buradan da annesinin yanına göndermek için uçak bileti aldığını, ikamette duş alırken ablasının camdan atladığı yönünde ifade verdi.

KARDEŞ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadının düştüğü anlara ilişkin yeni görüntülere ulaşan polis, şüphelerinde haklı çıktı. Olayla ilgili ifade veren bir komşu, kadının düştüğü sırada camda bir adam gördüğünü ve adamın olayın ardından camı ve perdeyi kapattığını söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kadının şüpheli şekilde düştüğünü tespit eden Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kardeşi Şakir D.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen Şakir D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden genç kadının 3 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.

Eşi ve çocuğunun yanında öldürülmüştü: Sır cinayette yeni gelişme İstanbul’da geçtiğimiz ay korkunç bir olay yaşandı. Mehmet Basatemur, arabasında, eşi ve çocuğunun yanında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayet ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

12 gündür kayıptı... 4 çocuk babası şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıtkı Erzincan’da 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle kayıp başvurusuyla aranan 4 çocuk babası 68 yaşındaki Adnan Turan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Turan'ın cesedi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Bayburt yolu üzerindeki Sadak Barajı çevresinde bulundu.

16 yıl önce işlenen cinayet, korkunç zinciri ortaya çıkardı: 3 maktul 1 zanlı 2006 yılında İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasından çalınan çelik kasa ile boğazı kesilerek öldürülen muhasebecinin olayı araştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dedektifleri, kan donduran cinayet halkasını ortaya çıkardı.