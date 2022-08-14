Türkiye Gazetesi

Düzce'de oto galericinin lüks otomobil ilanı, dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcının lüks otomobili değerinin çok altında ilana koyduğunu söyleyen Murat Açıkgöz, "Rakam ucuz olunca talep çok fazla oluyor. 'Arayan çok, kaçırmak istemiyorsanız kapora gönderin' diyor. Seçtiği araç lüks, çok temiz ve kıymetli bir araç. O yüzden de müşterisi çok. Araç lüks olunca kapora 500-1000 lira arasında olduğunu düşünüyorlar ama 50 bin lira gönderen olmuş. Çok sayıda mağdur var. Dükkana gelen, telefon ile arayan çok oldu. Dolandıran kişiyi aradık. Adam o kadar pişkindi ki, kaldır diye aradığımızda kaldırmadı. Israrla ilanı tekrar yayına koydu. Böyle bir durumda site, şikayet edilen ilanı yayından kaldırıyor. Ama bu kişi 15 gün üst üste ilanı yayına koydu. Sürekli aynı aracı aynı şekilde ilana yükledi" dedi.



Bu olaydan sonra paylaştıkları fotoğrafların üzerine hologram koymaya başladıklarını ifade eden Açıkgöz, "Biz aracımızı diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden de paylaşıyoruz. Buradan da kolaylıkla bu fotoğraflar alınabiliyor. Bu olay sonrasında fotoğraflarımıza hologram koymaya başladık. Kendi logomuzu koymaya başladık. İnsanlar alıp kopyalamasınlar diye" şeklinde konuştu.

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Araç alacaklara uyarılarda bulunan Açıkgöz, "Kaporacıların önüne geçemeyiz. Vatandaşların güvendikleri, tanıdıkları, bildikleri yerlerden alışveriş yapmaları gerekiyor. Herkese kapora çıkartmasınlar. 'Aciliyetim var, paraya ihtiyacım var' gibi sözlere kanmasınlar. Ucuz bir arabaya tedirgin olsunlar. Kimse bu konuda saf değil. Bu konulara dikkat ederlerse kolay kolay dolandırıcıların tuzağına düşmezler" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılar şimdi de onlara gözünü dikti: Ev sahipleri dikkat boş evlerinize perde asın Dolandırıcılar şimdi de boş evlerin peşine düştü. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların boş gördükleri evleri ev sahiplerinin haberi olmadan başka birilerine kiraya vermeye çalıştıklarını söyledi. Şahin, “Dolandırıcılar çilingire kendini ev sahibi olarak tanıttığında çilingir o durumun sağlamasını yapmıyor ve bu sayede evi açtırarak, rahatlıkla kiraya veriyor. Ev sahipleri boş evlerini mutlaka perde ile kapatmalılar. Kira konusunda da işi sağlama alıp, kiracıyla bizzat muhatap olmalılar.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı: Para isteyenler itibar etmeyin Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları Bakanlığın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda uyardı. Bakanlık para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Dolandırıcılığın böylesi: Aynı evi 5 kişiye sattılar Avcılar’da müteahhittin aynı evi 5 kişiye satıp dolandırdığı ortaya çıktı. Müteahhittin aynı tapuyu bir hafta sonra anahtar teslim yapacağım diyerek birden fazla kişiyi kandırdığı öğrenildi. Kandırılan şahıslar suç duyurusunda bulundu.