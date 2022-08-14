Türkiye Gazetesi

Bartın ziyaretinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 seçimlerini kazandıklarında Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağını dile getirdi.

Bakan Varank,Türkiye'de yapılmamışları yaptıklarını, plan ve projelerinin muhalefetin yanına bile yanaşamayacağı ufukta olduğunu söyledi. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptıklarını açıklayan Varank, ''Biz bugün Türkiye’nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah’ın izniyle Türkiye’nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim’de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacaklar” diye konuştu.

‘MUTLAKA UZAY ÇALIŞMASI YAPMALIYIZ’

Muhalefetin ülkeye verebileceği hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Bakan Varank, “Biz diyoruz ki; uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı, eğer Türkiye’nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız'' dedi.

Yerli otomobil TOGG yollara çıktı Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un test ve deneme süreçleri tam gaz sürüyor. Yerli otomobil ile Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürüş yapıldı.

Yerli otomobil Togg’a milli batarya! Seri üretim başladı Yerli otomobil Togg seri üretim için gün sayarken heyecanlandıran bir gelişme daha gerçekleşti. Gebze’de bulunan üretim tesisinde ilk prototip batarya üretildi! 29 Ekim 2022’de Togg otomobilinin seri üretimine geçilecek. Togg ve Farasis Energy işbirliğinde kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nden heyecan verici gelişmeyi duyurdu. Siro, ilk prototip bataryasının üretim ve testlerini başarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: "Bir Togg hatırası..." Cumhurbaşkanı Erdoğan, test ve deneme süreci devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.