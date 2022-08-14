Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olan "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos'ta Fatih'te yakalandı. PKK'ya 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı tespit edildi.

Mıhçı, 12 Ağustos'ta tutuklanırken kendisi ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen Mahmut Kaplan (29), C.A. ve E.K, Güngören'de gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan şüphelilerden Kaplan, adliyeye sevk edildi. Zanlının, burada da Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı.

ŞİFRE: 500 TOP KUMAŞ LAZIM

Kaplan "Tekstil işi ile uğraşıyorum. Güngören'de bir yıl önce bir parkta karşılaştığım biriyle yaptığım sohbette, sana 500 top kumaş lazım diye sorulduğunda, 270 top kumaş var şeklinde şifreli bir şekilde cevap ver' dedi. Mıhçı da yakalanmadan önce '500 top kumaş lazım' diye mesaj attı. Bir sonraki gün iş yerime gelip aynı şifreyi söyledi. Ben de '270 top kumaş var' diye cevap verdim. Ardından Mıhçı'yı bir akrabamın pansiyonuna götürdüm. Bana bir poşet içinde para verdi. İstanbul'u bilmediğini ve bu yüzden keşif için yardım istedi" diye konuştu.

Bunun üzerine Mahmut Kaplan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Ardından Kaplan cezaevine gönderildi.

Bombalı eylem hazırlığında yakalanan terörist Mehdi Mıhçı, Karayılan ile irtibatını anlattı İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen terör örgütü PKK-KCK üyesi 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Mıhçı, terörist elebaşı Karayılan ile irtibatını, terör örgütüne nasıl katıldığını ve İstanbul'a nasıl geldiğini bir bir anlattı.

İstanbul'da bombalı eylem yapacaktı... Keşif görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı. Cezaevine gönderilen şahsın, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim almış.

Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare Bölgesinde, PKK/KCK mensubu olan ‘Ebu Ali’ kod isimli Hasan Nijjar’ın plastik patlayıcı yüklü canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandığını bildirdi.