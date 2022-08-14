Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin "Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

İşte Bakanlık tarafından yapılan o açıklama:

"Bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı’na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır. Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir”

İçişleri Bakanlığından 'Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri' genelgesi 81 il valiliğine “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri” konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı! İçişleri Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması çağrısında bulundu. Aksi takdirde hakkında suç duyurusu açılacak.