Türkiye Gazetesi

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AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün kutlanacak. 14 Ağustos 2001’de “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganıyla yola çıkan AK Parti’nin 21 yıllık yolculuğunun anlatılacağı kutlamalara 3 bin davetlinin katılması bekleniyor. ATO Congresium’da yapılacak kutlama programına, parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları davet edildi. AK Parti’nin geçtiğimiz günlerde yapılan MYK toplantısında kutlamalar hakkında bir sunum yapılmıştı. Son olarak da geçen haftaki MKYK toplantısında etkinlikler hakkında bilgi verilerek, MKYK üyeleri Ankara’daki kutlamalara davet edildi.

AK Parti 21’inci kuruluş yıl dönümü programı “Bir Olduk 21 Olduk” teması ile hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenecek programda, kuruluş yıl dönümüne özel AK Parti’nin 21 yıllık iktidarındaki icraatlarını konu alan kısa film gösterilecek. Videoda, özellikle son dönemde Türkiye’nin dış politikada üstlendiği rol ve savunma sanayi projelerine özel vurgu yapılıyor.

81 İLE “AK NOKTA”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 81 ilde kurulan “ak noktalarda” ikram yapacaklarını, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı mektubu vatandaşlara ileteceklerini bildirdi. Dağ, programın düzenleneceği fuaye alanında, AK Parti iktidarları dönemindeki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatına ilişkin bazı kritik kesitlerin yer aldığı zaman tünelinin de misafirler tarafından gezilebileceğini kaydetti. Dağ, bu alan gezilirken sanal gerçeklik gözlüğü kullanılacağını bildirdi. Programda salon dışarısında bir bilgi yarışması alanı oluşturacaklarını ifade eden Dağ, dokunmatik bir ekran ile icraatlar ve siyasi süreçlerle ilgili sorular soracaklarını, soruların tamamını bilenlere hediyeler verileceğini de anlattı.

Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması öncesinde AK Parti’nin 21 yılını anlatan kısa bir film gösterimi yapılacağını da sözlerine ekledi.

“BİR OLDUK, 21 OLDUK”

AK Parti’li isimler, partilerinin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter üzerinden “Bir olduk, 21 olduk” etiketiyle kutlama mesajları yayımladı.

> Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti.

> TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye idealine 21 yıldır omuz veren AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

> Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ‘Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyeli tam 21 yıl oldu. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, 21 olduk.

> AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: 21 yıldır inandığımız yolda yürüyor, milletimizin hizmetkârı olmaktan gurur duyuyoruz.

> AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Yeniden güçlü büyük Türkiye için, milletimizle omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde, demokrat, reformcu, yerli, millî, kalkınmacı, kuşatıcı ve tüm Türkiye’nin partisi AK Parti’mizle nice yıllara.

> İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yıl 2001, buhranın içerisinde yükselen bir ses: ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey, eskisi gibi olmayacak.’ Millete hizmet siyasetiyle, yerli ve millî atılımıyla, ülkemize çağ atlatan icraatlarıyla destanlar yazan AK Parti’mizin 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci yılı paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.