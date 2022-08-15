Türkiye Gazetesi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: 3 bölgede 4 PKK'lı terörist öldürüldü Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde teröre darbe vuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamada, üç bölgede 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

PKK'ya 'pençe' darbesi! 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.