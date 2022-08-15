Türkiye Gazetesi

Bir süredir Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan yoğun sağanak, İstanbul'u sabah saatlerinden itibaren etkisi altına aldı. Öyle ki; Yenikapı alt geçidi, Kapalıçarşı gibi bir çok bölge sele teslim oldu. AKOM ve AFAD yağışın akşam saatlerinde kadar süreceğini belirtirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "3-4 gün gün sonra da meteorolojiden gelen bilgilere göre, hafta sonunda 35 dereceye doğru çıkacak olan bir hava sıcaklığını konuşuyor olacağız ve bu konuda vatandaşlarımızı uyaracağız." dedi.

"HAFTA SONU 35 DERECEYE KADAR ÇIKACAK HAVA SICAKLIĞI İÇİN UYARACAĞIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı durum değerlendirmesinde vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi. İmamoğlu, "İklim değişikliğinin bütün dünyanın ortak sorunu olduğuna vurgu yapan ve İstanbul'un mevsim normallerinin 4 katı üzerinde yağış aldığı bilgisini paylaşan Ekrem İmamoğlu, "3-4 gün gün sonra da meteorolojiden gelen bilgilere göre, hafta sonunda 35 dereceye doğru çıkacak olan bir hava sıcaklığını konuşuyor olacağız ve bu konuda vatandaşlarımızı uyaracağız. Bu bağlamda istirhamımız net olarak şu: Lütfen bu uyarılara dikkatli bir biçimde vatandaşlarımızın eşlik etmesi, bize yardımcı olmaları. Ki bu konuda gerçekten duyarlı bir hemşehrimiz var, 16 milyon insanımız var. İklim değişikliğiyle mücadelede el birliğiyle hareket etmemiz şart" ifadelerini kullandı.

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