Türkiye Gazetesi

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış etkisini hemen hemen tüm ilçelerde hissettirdi. Yer yer su baskınlarının yaşandığı yağışta bazı vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Öğle saatlerinden sonra yağış etkisini kaybetmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı.

BOĞAZ ÇAMURA BULANDI

Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğaz'ı havadan görüntülendi.

Çanakkale Boğazı'nda 83 metrelik tanker gemisi arızalandı Çanakkale Boğazı'nda 183 metre uzunluğundaki tanker gemisi makine arızası yaptı.

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı İstanbul’dan Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan 120 metre boyundaki kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boğaz'da gemiler çarpıştı! Facia son anda engellendi İstanbul Boğazı'nda Ahırkapı mevkiinde iki geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazada gemiye erzak yükleyen çalışanların iki gemi arasında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.