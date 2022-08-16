Türkiye Gazetesi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi. Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı. Polis ekipleri, adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, adreste bulunmayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DEAŞ militanları Kerkük'te bir çocuğu kaçırdı Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te bulunan bir köye saldırıp muhtarın evini bombaladı. Militanlar ardından bir çocuğu da kaçırıp olay yerinden ayrıldı.

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı ​Ankara'da polis DEAŞ terör örgütüne operasyon düzenledi. Örgüt mensupları ile iletişim halinde oldukları belirlenen 15 kişi operasyonla yakalandı.