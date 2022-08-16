Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi "Dijvar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerine yönelik sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen MİT, terörist Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA 1990'DA KATILMIŞTI

Terör örgütü PKK'ya 1990'li yıllarda katılan terörist Yağan, Şırnak kırsalındaki terörist faaliyetinin ardından Irak'ın Kandil, Zap, Gara, Metina ve Mahmur'un yanı sıra İran'ın Kelareş bölgesinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyette bulundu.

Son olarak 2020 yılında örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderilen Yağan, burada sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi olarak görev yürütüyordu. Terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularına yönelik operasyonlarını hızlandıran MİT, son olarak 6 Ağustos'ta Suriye Kamışlı'da örgütün Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmişti.

Pençe Kilit'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: 3 bölgede 4 PKK'lı terörist öldürüldü Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde teröre darbe vuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamada, üç bölgede 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.