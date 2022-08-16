Türkiye Gazetesi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin 9'unu gözaltına aldı.

ARANAN ŞÜPHELİLERDEN DÖRDÜ YURT DIŞINDA, 1'İ FİRARİ

Şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesör/büfe telefonlarını kullanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3 subay, 1 astsubay ve ihraç edilen 1 askeri personel ile 9 eski askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin 9'unu gözaltına aldı.

Aranan şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiği, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sorumlusu saklandığı evde yakalandı Adana FETÖ’nün Hava Kuvvetleri sorumlusu Ferhat Özhan yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken yakalandı. Yapılan operasyonda 8 bin 500 euro, bin 500 dolar, 600 TL ile 84 gram altın ele geçirildi.

Firari FETÖ’cüler denizde yüzerken yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski asker yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı.

Firari 2 FETÖ hükümlüsü yakayı ele verdi Kütahya'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.