Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin gündemine oturan Cem Muhammet dün akşam taburcu oldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 21 gündür tedavisine devam edilen Cem Muhammet A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hedeflenen kiloya ulaşan Muhammet tedavisi bittikten sonra akşam saatlerinde sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü.

BURSA'DAKİ ÇÖP EV DRAMI

Cem Muhammet Bursa’nın Nilüfer ilçesinde teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından çöp evde tutulduğu ortaya çıkmış, 9 yaşındaki küçük çocuk Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edilmişti. Teyze Kamuran Pınar Acar ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anne Yasemin A. Muhammet’in teyzesi tarafından kaçırıldığı iddia etmişti. Yasemin A.'nın eski eşi Ufuk Çelikkol ise Cem'in babası olduğunu söyledi. Eski eşiyle uzun zaman önce ayrıldıklarını anlattı. Yaşananlardan haberi olmadığını ifade etti.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuktan iyi haber Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki C.M.A'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Yapılan son açıklamaya göre çocuğun 3 kilo aldığını, çok hareketli olduğunu ve yakında taburcu edileceği bildirdi.